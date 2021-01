Flinke domper voor KV Mechelen: 'nieuwe operatie en einde seizoen dreigt voor sterkhouder'

KV Mechelen donderde woensdag van hun wolk na de pijnlijke 0-4 nederlaag tegen Standard. Een ongeluk komt nooit alleen, want de Maneblussers hebben nu nog meer slecht nieuws te verwerken gekregen.

Gustav Engvall is nog steeds op de sukkel met de knie. De Zweed liep in februari vorig jaar een blessure op tegen KAA Gent en stond voor een maandenlange revalidatie. Bijna een jaar later is Engvall nog steeds niet topfit.

Volgens Het Nieuwsblad dreigt een nieuwe operatie. Dit zou betekenen dat de aanvaller opnieuw maanden onbeschikbaar zou zijn en hij mogelijk dit seizoen niet meer in actie zou komen voor KV Mechelen.