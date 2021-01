Wouter Vrancken mist de kwaliteiten van Gustav Engvall: "Als hij niet zoveel was geblesseerd, had hij al lang een stap hogerop gezet"

KV Mechelen kan ondertussen al een tijd niet meer rekenen op de doelpunten van Gustav Engvall. De Zweed sukkelt al maanden met de knie, maar ondertussen dreigt er ook een nieuwe operatie voor de spits. Wouter Vrancken is dan ook ontgoocheld.

Gustav Engvall blesseerde zich vorig jaar in februari tijdens het duel tegen KAA Gent aan de knie. Ondertussen zijn we bijna een jaar verder en is de Zweedse spits nog steeds niet volledig topfit. Hij sukkelt nog steeds met de knie, en moet waarschijnlijk opnieuw onder het mes. Dat betekent dat de spits terug enkele maanden moet revalideren, en hoogstwaarschijnlijk dit seizoen ook niet meer in actie komt voor KV Mechelen. Het is momenteel nog even afwachten of hij opnieuw geopereerd zal worden.

Volgens trainer Wouter Vrancken is het nu aan de spits om de keuze te maken. De trainer mist de kwaliteiten van zijn spits en schat hem ook hoog in: "Het is jammer dat Engvall maanden oud is. Hij brengt ons veel bij. Als hij niet zoveel geblesseerd was aan de knie, had hij al lang een stap hogerop gezet."

KV Mechelen neemt het zaterdag in eigen huis op tegen KAS Eupen. De club beschikt over een overvolle ziekenboeg. Wouter Vrancken kan niet rekenen op de kwaliteiten van de geblesseerden Bateau, Storm, Bushiri, en Gustav Engvall.