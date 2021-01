Maes, Leye, Kompany, OH Leuven vs Penaltygedoe, Cercle Brugge en Cuesta is geen ezel

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Het coacheffect

Mbaye Leye zit aan 9 op 9 bij Standard, Peter Maes aan 15 op 18 bij STVV. De Kanaries en de Rouches draaien als nooit tevoren. Standard zette een totaalprestatie neer Achter de Kazerne en lijkt op de goede weg.

Bij STVV voetballen ze op resultaat en is de naïviteit weg. Dat levert op, al wil Maes zichzelf zeker geen wonderdokter noemen. En toch: straffe cijfers.

© photonews

De ommekeer

OH Leuven zat een beetje in een dipje de voorbije weken, maar op bezoek bij Zulte Waregem nam het op een archislecht veld een reuzenzwaai in de goede richting.

Het zag er na 40 minuten vies uit: 2-0. Maar met dank aan draaischijf Mercier en het geloof in eigen kunnen gingen de Leuvenaars er nog op en over. Straf.

The process

En dan is er nog het proces van Vincent Kompany, die stilaan toch begint te draaien. Met dank aan El Hadj, die op jonge leeftijd voor het verschil zorgde.

Stilaan begint er iets op het veld te staan en zo staat paars-wit ondertussen helemaal tussen de mensen op een gedeelde vierde plaats.

© photonews

FLOP

Cercle Brugge

Het gaat van kwaad naar erger met Cercle Brugge. Onder Paul Clement gaan de cijfers zienderogen achteruit.

De fans zijn boos en willen snel een oplossing zien, anders lijkt het degradatiespook ernstige gradaties aan te nemen op Jan Breydel.

Geblinddoekte goalies?

Zowel Kortrijk als Zulte Waregem kreeg in de midweek een strafschop tegen die moest worden overgenomen, omdat doelmannen Ilic en Bostyn te vroeg van hun lijn waren.

© photonews

In het tweede geval was het heel nipt, in het eerste geval trippelde Suzuki wat in zijn aanloop: twee erg strenge beslissingen. Benieuwd hoe die lijn zal worden doorgetrokken.

Een ezel ...

... stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Cuesta is dus geen ezel, zoveel is duidelijk. Voor de tweede keer op een week haalde hij een doorgebroken speler neer.

Twee keer werd dat bestraft met een rode kaart. Het is al van Birger Maertens geleden dat we nog zo'n zaken voorhadden. De kloof met Club Brugge is negen punten geworden, en dat vlak voor Super Sunday - legt blauw-zwart de titelstrijd al in een beslissende plooi?