21-jarige landgenoot verlaat Stoke City en kiest voor een nieuw avontuur in de Eredivisie

Thibaud Verlinden verlaat Stoke City en kiest voor een nieuw avontuur in de Eredivisie. De winger tekende bij Fortuna Sittard een contract tot medio 2022.

Thibaut Verlinden doorliep de jeugdreeksen bij Club Brugge en Standard, maar vertrok op 16-jarige leeftijd naar Stoke City. Daar werkte de winger de jeugdreeksen verder af en werd hij door zijn werkgever tweemaal verhuurd. De Belgische jeugdinternational mocht minuten verzamelen bij het Duitse FC St. Pauli en Engelse Bolton Wanderers. De 21-jarige winger speelde in totaal 13 wedstrijden in de Championship, maar kiest na zes jaar voor een nieuw avontuur in de Nederlandse Eredivisie.

“Na zes seizoenen in Engeland is het tijd voor een nieuwe uitdaging en Fortuna Sittard sluit perfect aan op mijn ambities. Het Nederlandse voetbal is een goede leerschool voor buitenspelers.", reageerde hij in een interview met Fortuna Sittard. Hij tekent er een contract tot medio 2022, met een optie voor een extra seizoen.

Fortuna Sittard staat in de Eredivisie op een elfde plaats. Zondagmiddag ontvangt de Limburgse club Ajax.