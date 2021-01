Cercle gelooft er opnieuw in na zege tegen Kortrijk: "Kunnen ook tegen Club Bruggie iets rapen komende speeldag"

Bij Cercle Brugge konden ze voor de eerste keer in 10 wedstrijden opnieuw winnen, na 2 maand en 2 dagen. De 2-1 tegen Kortrijk zorgde ervoor dat er niet meer op de laatste plaats staan. Ze hopen nu ook dat de trein vertrokken is.

Er werd de afgelopen weken meermaals gezegd dat Cercle Brugge maar één zege nodig zou hebben, ook trainer Paul Clement predikte dat. Maar dat ze uit het dal zijn gekropen wil hij niet echt zeggen. Al is er wel een serieuze las van hun schouders gevallen.

"Ons spel was goed, al weken lang. Enkel het resultaat niet. Maar we winnen nu wel maar moeten niet denken dat het over is. Nu komt Club Brugge en dan STVV, opnieuw twee lastige wedstrijden", klinkt het.

Dat Clement in zijn ploeg gelooft, dat is zeker. "We kunnen het elke ploeg in België lastig maken en altijd een resultaat behalen. Maar dan moeten we ons focussen van de eerste tot de laatste minuut en top zijn. Als we niet top zijn, zal het ons niet lukken", klinkt zijn peptalk.

Incident met supporters

Vrijdag waren enkele supporters naar Jan Breydel getrokken om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken. Clement stelt zich begripvol op na de overwinning tegen Kortrijk. "Ik begrijp hen, zeker wel. Ten eerste, kan je niet iedereen tevreden stellen. Maar ik heb een boodschap voor die supporters: "Denk je dat wij blij zijn met de gang van zaken, denk je dat echt?" Want wij zijn ook teleurgesteld maar werken heel hard om uit die dip te komen", kwam hij terug op het akkefietje.