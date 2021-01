Koeman bij FC Barcelona: "7 strafschoppen missen is veel te veel en kan niet worden geaccepteerd"

Koeman herhaalde op de persconferentie van FC Barcelona nog maar eens dat er een tekort aan troepen is, maar dat alles afhangt van de huidige economische situatie.

Ronald Koeman heeft erop aangedrongen dat het niet acceptabel is dat de ploeg dit seizoen zoveel strafschoppen mist. De coach heeft laten weten dat ze getraind hebben op schieten vanop de elf meter. Maar de Nederlander heeft ook zijn wens herhaald dat er nieuwe handtekeningen moeten komen, hoewel hij zich ervan bewust is dat de economische situatie dat niet toelaat.

Wedstrijd tegen Elche

"Het is erg competitief, er zijn geen gemakkelijke tegenstanders om te winnen en we weten dat er een erg strak schema is. Bovendien drie extra wedstrijden, die het team vermoeien. Het is de zevende uitwedstrijd die we hebben gehad. Veel trips, partijen om 21 uur .. Gelukkig spelen we zondag tijdens de middag. Ik verwacht een sterke mentaliteit."

Sancties

"Als je de kwestie van strafschoppen analyseert, hebben we er dit seizoen 12 geschoten en 7 gemist! Dat is veel te veel en onacceptabel. Als Leo niet aanwezig is, die nummer één is, hebben we andere spelers nodig die penalties kunnen omzetten en die kunnen scoren. We hebben gisteren en vandaag specifiek daarop getraind. Het publiek is er niet, er is geen druk. Er is geen twijfel. Dus het is onbegrijpelijk, er zal iets moeten gebeuren.", aldus de Nederlandse coach.

Luis Suarez

Toen een journalist tijdens de persconferentie een vraag stelde over Luis Suarez die vlot lijkt te scoren bij rechtstreeks concurrent Atletico Madrid van Yannick Ferreira Carrasco, reageerde Koeman gepikeerd. "Ik hou er niet van om deze vragen te beantwoorden. Hij is een geweldige speler, maar het is de beslissing die we hebben genomen. Als je het mij ‚Äč‚Äčelke keer gaat vragen als hij scoort...".