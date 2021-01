Fans zullen het graag horen: Concrete interesse voor Lamkel Zé

Ondanks een doelpunt tegen Cercle Brugge blijft Lamkel Zé op de Bosuil persona non grata. Niet alleen bij de supporters, maar ook bij de spelers.

De druppel die de emmer deed overlopen is al een hele tijd terug gevallen. Lamkel Zé moet hoe dan ook weg, nog tijdens deze wintermercato.

De laatste dagen stijgt de interesse voor het Antwerpse enfant terrible. Zo zijn er aanbiedingen uit Turkije en de Emiraten voor de Kameroener.

Belangrijk is wel dat die de nodige centen op tafel kunnen leggen. Antwerp betaalde in 2018 1 miljoen euro voor Lamkel Zé en zal daar een veelvoud van willen krijgen om hem te laten vertrekken.

De wintermercato is in Turkije nog open tot en met donderdag. In de Emiraten is dat identiek als in ons land, tot en met maandag 1 februari.