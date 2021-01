Wie offert Kompany op om Bruun Larsen in te passen? Mukairu of Amuzu?

Anderlecht heeft met Jacob Bruun Larsen een nieuwe winger in huis gehaald die in geval van nood ook als spits kan uitgespeeld worden. Maar waar gaat Vincent Kompany hem zetten?

Naar wat we horen is Bruun Larsen het best op links, waar Paul Mukairu momenteel speelt. Hij is wel rechtsvoetig, maar scoort makkelijk als hij vanop links naar binnen kan komen. Dat is ongeveer hetzelfde als wat Mukairu momenteel doet, maar met weinig succes voor doel.

U moet er maar eens op letten: Mukairu zal bijzonder weinig zijn lijn afgaan, maar komt telkens naar binnen. Dat is wat voorspelbaar geworden. Of offert Kompany Amuzu op? Naar wat we horen is Kompany wel blij met de progressie van 'Ciske' en kijkt hij door het gebrek aan statistieken. Met iets meer afwerking voor doel had hij vrijdag ook weer een paar assists kunnen hebben.