KRC Genk- voorzitter Peter Croonen wil U23 integreren in het Belgisch profvoetbal: "Dat gat in de jeugdopleiding moeten we opvangen"

KRC Genk- en Pro League-voorzitter Peter Croonen wil de U23 integreren in het Belgische profvoetbal. Jeugdspelers krijgen zo de kans om zich verder te ontwikkelen. Dinsdag zal het voorstel bekeken worden.

Dinsdag staat er voor de leden van de Pro League een nieuwe vergadering op het programma. KRC Genk-voorzitter Peter Croonen wil alles op alles zetten om de U23 te integreren in het Belgisch profvoetbal: " Ik vind de integratie van de U23 een heel belangrijk agendapunt, het is iets dat echt ontbreekt in ons land", aldus de voorzitter van KRC Genk en de Pro League voor de camera's van Eleven Sports.

Peter Croonen pleit dus voor U23 ploegen in het Belgisch profvoetbal. Deze jeugdploegen zouden dan uitkomen in 1B, eerste nationale of andere amateurreeksen. Hiermee wil hij jeugdspelers de kans geven om zich verder te ontwikkelen: "Om een goed voorbeeld te geven bij KRC Genk, Luca Oyen. Hij is 17 jaar oud en te goed om zich in de jeugd te blijven ontwikkelen, de U21-reeksen zijn daar niet sterk genoeg voor. Maar het is ook nog te vroeg om veel minuten te verzamelen in het eerste elftal. Dat gat in de jeugdopleiding is iets dat we echt moeten proberen op te vangen."