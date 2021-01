Een zwaar teleurgestelde Gouden Schoen na de wedstrijd: "Voordien was het leuker"!

Kersvers Gouden Schoen, Lior Refaelov, kon zijn stempel niet drukken op de partij. Hij was dan ook zichtbaar teleurgesteld.

"De kans om de 2de plaats te nemen gemist!" Zo reageerde een zichtbaar teleurgestelde Refaelov na de wedstrijd. "We komen voor en we combineren veel meer dan in de vorige twee wedstrijden te samen. Na de 1-1 probeerden we het beter te doen maar dit lukte niet."

Over de tweede helft was Refaelov zeer duidelijk: "We krijgen snel een grote kans via Juklerod maar nadien was Oostende de betere ploeg. Ze creërden nog verscheidene kansen en hadden zelfs nog meer kunnen scoren."

Voordien was het leuker

Het voetbal dat Antwerp op de mat brengt de laatste weken is heel defensief. Een groot verschil met het aanvallende en soms naïeve voetbal onder Leko. "Persoonlijk vond ik het voordien leuker om met hoge druk en pressing te spelen. De trainer is nu meer aan het focussen op de 0 houden. Dit is ook belangrijk want voordien slikten we teveel doelpunten. Hij zegt niet dat we geen druk mogen zetten maar wel dat we met minder risico dan voordien moeten spelen."