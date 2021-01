Manchester United schakelt Liverpool uit in een spektakelstuk

De kampioen sneuvelde in de vierde ronde tegen Manchester United na een match met 5 knappe goals. Divock Origi mocht in de slotfase invallen, maar kon niets meer veranderen aan de 3-2-stand.

Exact een week geleden stelde de competitiematch tussen Liverpool en United teleur, maar dat kon absoluut niet gezegd worden van de confrontatie in de FA Cup.

De wedstrijd was boeiend van begin tot einde, met tempo, intensiteit, wisselende winstkansen en vijf doelpunten.

Manchester United en Liverpool gingen rusten met een 1-1 stand dankzij doelpunten van Salah en Greenwood.

United kreeg meteen na de rust wat het verdiende op basis van de eerste helft. Liverpool had meer balbezit, maar de kansen waren voor United. Rashford strafte een fout van de jonge centrale verdediger Williams genadeloos af in minuut 49.

Liverpool had niet meteen een geapste reactie in huis op de 2-1 tegen een stug verdedigend United, maar oude krijger Milner forceerde het voor de bezoekers. Hij liet goed lopen voor Salah en die maakte zijn tweede: 2-2.

Na de gelijkmaker nam Liverpool het over van United, maar de inbreng van joker Fernandes bij United had meer effect dan de inbreng van Mané bij Liverpool. De Portugees trapte een vrije trap prinsheerlijk in de verste hoek en bezorgde United de zege.