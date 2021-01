Over en out voor Christian Benteke en Michy Batshuayi bij Crystal Palace: Wat met het EK?

De Rode Duivels hebben met Romelu Lukaku een uitstekende diepe spits rondlopen. Maar wat moeten we zonder hem? Zijn mogelijke vervangers, Christian Benteke en Michy Batshuayi, komen nauwelijks aan spelen toe. Daarnaast lijkt Crystal Palace ook niet meer te rekenen op hun doelpunten.

Christian Benteke en Michy Batshuayi kregen vorige week al slecht nieuws te horen van hun werkgever. Ze kregen er met Jean-Philippe Mateta (23) van Mainz een stevige concurrent bij, Crystal Palace huurt de Fransman voor 18 maanden met een verplichte aankoopoptie van 15 miljoen euro. De 23-jarige aanvaller scoorde 7 doelpunten in 15 wedstrijden in de Bundesliga.

Over en out voor de spitsen van de Rode Duivels? Ze komen nog nauwelijks aan spelen toe en dreigen ondertussen zelfs uit de wedstrijdselectie te vallen. Daarnaast is Crystal Palace al uitgeschakeld in de FA Cup, dus kunnen ze ook in de bekercompetitie geen speelminuten vergaren. Christian Benteke zit na vijf jaar bij de club maar aan 24 doelpunten in 120 matchen, dit seizoen vond hij nog maar drie keer de weg naar het doel in 13 optredens. Te weinig rendement dus. De 30-jarige spits moet opnieuw in actie komen met het oog op het EK, zijn contract loopt op het einde van het seizoen af dus hoopt hij The Eagles in januari nog te kunnen verlaten. West Bromwich Albion toonde al interesse, maar houdt ook de piste van Mbaye Diagne (Ex-Club Brugge) nauwlettend in de gaten.

De situatie voor Michy Batshuayi lijkt zelfs kritiek. Hij scoorde dit seizoen nog geen enkel doelpunt. Het laatste doelpunt van Batshuayi voor zijn club dateert al van 365 dagen geleden, toen trof hij voor Chelsea raak in de FA Cup tegen Hull City. Zowel Crystal Palace als Chelsea lijken niet meer op hem te rekenen. Het is nu de vraag hoe de doublure van Romelu Lukaku zich terug in de kijker gaat spelen.