Club Brugge raast door de Jupiler Pro League: "Wie hen van de titel houdt? Niemand!"

Wat gisteren in de topper tegen KRC Genk bij momenten op de mat legde, was indrukwekkend. Hoge pressing, snel combinatievoetbal, veel beweging: tegen dit Club Brugge is in België op dit moment geen enkel ander team opgewassen. "Ze blijven afstand nemen op de concurrentie", aldus Eric Van Meir.

De neutrale voetballiefhebber was zondag de grote winnaar in de spektakelrijke 3-2 zege van Club Brugge in de topper tegen KRC Genk. Ook Eric Van Meir volgde de match en was onder de indruk van het spelniveau. "Een erg leuke partij, tussen twee goed voetballende ploegen. Voor mij ook de twee beste Belgische ploegen van het moment. Ze schotelden de kijkers een wedstrijd op hoog niveau voor. Club Brugge was heel krachtig, zoals we ze kennen."

"Al zat KRC Genk na het openingskwartier ook goed in de match. Maar Club Brugge ging na de pauze nog dominanter spelen. Iemand als Theo Bongonda moet dan zoveel energie en kracht steken in het defensieve werk, waardoor hij veel van zijn kwaliteiten verliest." John van den Brom gaf na de match aan dat er binnen de club geen seconde over een titel is gedacht. POI is de ambitie. Na de recente een op twaalf moet KRC Genk dringend terug punten oogsten. Woensdagavond ontvangen de Limburgers in eigen huis Zulte Waregem.

En zo had Club Brugge geen Diatta, man van twintig miljoen, of Hans Vanaken op topniveau nodig om oververdiend te winnen van de dichtste achtervolger in het klassement. Wat een luxe voor Clement en co. Is er nog een uitdager voor Club Brugge of is de titelstrijd eind januari al beslecht?

"Niemand kan dit Club Brugge van de titel houden", stelt Eric Van Meir. "De voorsprong bedraagt al twaalf punten en je mag niet vergeten dat in de verkorte play-offs slechts zes matchen gespeeld worden. Club Brugge blijft gewoon afstand nemen van de andere Belgische clubs. Op het veld, maar ook bijvoorbeeld qua transferbeleid. Noa Lang is een voltreffer en dat Bas Dost het meteen goed doet, is ook geen toeval", besluit Eric Van Meir.