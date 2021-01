Melvin Sitti keert terug naar Norwich City FC

Het avontuur van Melvin Sitti bij Waasland-Beveren is alweer ten einde.

Melvin Sitti en Waasland-Beveren hebben de samenwerking in onderling overleg stopgezet. De defensieve middenvelder kwam in september over van de Engelse club Norwich City . De Fransman met Togolese roots speelde, mede door een aanhoudende blessure, nog geen minuut voor Waasland-Beveren.

Melvin Sitti ligt nog onder contract bij Norwich City juli 2024. Voordien kwam hij uit voor het Franse FC Sochaux.