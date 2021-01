Bekervoetbal voorbereiden terwijl competitie stil ligt? "We moesten creatief zijn"

De amateur competities in het Belgisch voetbal liggen al enkele maanden stil. De crisiscel van de KBVB heeft vandaag gecommuniceerd dat ze ook niet meer zullen opstarten. Het seizoen zit er dus officieel op voor de amateurclubs. Toch moeten sommige amateurclubs nog aan de bak in de bekercompetitie.

Alle voetbalcompetities van de Belgische amateurclubs zijn officieel stopgezet. Dat maakte de KBVB vandaag bekend. De competities stonden al maanden on-hold door de coronapandemie. Aanvankelijk was er nog hoop dat de wedstrijden in februari terug zouden kunnen hervat worden, maar die droom werd vandaag dus finaal de kop ingedrukt. Het Overlegcomité van afgelopen vrijdag kondigde geen versoepelingen op de coronamaatregelen aan, dus werd vervolgens unaniem beslist om geen heropstart meer te voorzien voor de amateurcompetities.

Desondanks dat hun competitie stopgezet is, zijn sommige amateurclubs nog steeds actief in de Bekercompetitie. Volgende week moeten die in de 1/16 finales van de Beker van België aan de bak. Het is in die ronde dat ze het eindelijk tegen eersteklassers kunnen opnemen, wat vaak zorgt voor mooie affiches. Maar dit jaar is het bitterzoet. Geen fans in het stadion aanwezig en voor de meeste amateurclubs mogen we er vanuit gaan dat het hun laatste wedstrijd van dit seizoen zal zijn.

De Pro League had een protocol uitgewerkt waardoor de amateurclubs die in de 1/16e finale van de beker actief zijn, toch konden trainen om die finale af te werken. De spelers werden regelmatig getest, en er was streng toezicht op het toepassen van de regels voor het gebruik van de kleedkamers.

Forfaitscore

De amateurclubs hunkerden naar het veld, maar de burgemeesters van de betreffende steden van de amateurclubs moesten ook hun fiat geven. Uiteindelijk gooiden sommige burgemeesters desondanks het strenge protocol toch roet in het eten. Ze wilden absoluut geen risico nemen. Het gevolg is een forfaitscore voor Dessel Sport, Rupel Boom en Thes. Zo gaan KAS Eupen, Beerschot en KRC Genk door naar de volgende ronde zonder te spelen.

De clubs die volgende week wel aan de bak moeten moesten creatief zijn om toch enkele oefenwedstrijden in de kunnen plannen. Zo liet Jef Byloos van KFC Heur-Tongeren weten dat de club enkele oefenwedstrijden ingepland had tegen Dessel Sport en Thes. Maar aangezien beide ploegen hun forfait moesten geven konden die oefenwedstrijden niet meer doorgaan.

Oefenwedstrijden

Bij Heur Tongeren moesten ze dus opzoek naar nieuwe sparringpartners. Uiteindelijk konden ze oefenwedstrijden spelen tegen de belofteploeg van Anderlecht en tegen FC Luik, die ook nog in de beker actief is. De laatste oefenwedstrijd tegen Lokeren hadden ze zelf afgelast omdat sommige spelers wat last hadden van kleine kwaaltjes.

Olsa Brakel oefende tegen de belofteploegen van KAA Gent en KV Oostende en vrijdag hebben ze nog een laatste oefenwedstrijd op het programma staan tegen Lokeren, naar aanloop van de bekerwedstrijd tegen Club Brugge.