Goed onderhandeld: Club Brugge doet mooie zaak met verhuur van Dennis

Club Brugge is Emmanuel Dennis dan toch voor een half seizoen kwijt. De Nigeriaanse aanvaller zat op een zijspoor bij blauw-zwart en hoe Club het onderhandeld heeft, lijkt de beste oplossing voor alle partijen.

Club kon Dennis op dit moment niet voor het grote geld verkopen. De interesse was luw, maar FC Köln kwam dan uiteindelijk toch aankloppen. Club denkt dat Dennis bij de Duitse club beter zijn kwaliteiten zal kunnen gebruiken. In een omschakelingsploeg kan hij zich weer in de kijker spelen.

Daarom leenden ze hem ook uit zonder aankoopoptie. Volgens Het Nieuwsblad bood Club twee opties aan Köln: overkopen voor een zware som of huren zonder aankoopoptie. Het werd het tweede en de Bundesliga-club betaalt 1,2 miljoen euro om hem zes maanden in dienst te hebben. Win-win lijkt het.