OFFICIEEL! FC Kopenhagen kondigt komst van Bundu aan: "Niet gegaan zoals gehoopt bij Anderlecht"

FC Kopenhagen heeft een deal gesloten met RSC Anderlecht over Mustapha Bundu. Hij blijft er op huurbasis tot de zomer van 2021. Kopenhagen wist een aankoopoptie af te dwingen.

De 23-jarige Bundu maakte al zijn naam in de Deense competitie bij AGF. Hij scoorde er 21 goals en deelde 25 assists uit in 109 wedstrijden. Bij Anderlecht speelde hij slechts negen wedstrijden.

“Ik ben heel blij en trots dat Kopenhagen mij wil”, zegt Bundu. “Het is een grote club, niet alleen in Denemarken, maar ook internationaal. Ik kijk ernaaruit om te spelen en te doen wat nodig is om de grote ambities van de club waar te maken. Het is geen geheim dat het bij Anderlecht niet ging zoals ik wilde, maar ik gebruik liever mijn energie en focus om vooruit te kijken.”