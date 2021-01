'Radovanovic tekent vanavond nog in België'

Aleksandar Radovanovic, verdediger bij RC Lens, staat heel dicht bij een overgang naar KV Kortrijk. Hij zou vandaag nog tekenen.

Aleksandar Radovanovic werd eerder deze week al aan Standard en Charleroi gelinkt. Ook een Spaanse club zou in de running geweest zijn. Volgens La Voix du Nord tekent Radovanovic echter vandaag nog bij KV Kortrijk.

De verdediger van RC Lens zou zelf in vergevorderde gesprekken met Kortrijk zitten. Een optie om in Frankrijk te blijven spelen was er niet, dus keek hij uit naar een buitenlands avontuur.