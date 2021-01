Drie spelers van KV Oostende zijn af van het coronavirus

KV Oostende kreeg de voorbije weken het coronavirus in zijn spelerskern binnen. Drie van hen zijn nu van het virus af.

Capon, Theate en Hubert testten negatief op covid en hervatten de trainingen, zo laat de kustploeg op zijn website weten.

"Afwachten of ze fit genoeg zijn om meteen tot de selectie te behoren. We mogen niet vergeten dat ze een tweetal weken niet met de groep trainden, maar we zijn blij dat ze gezond en wel terug zijn," klinkt het bij trainer Alexander Blessin.

Blessin maakte een voorlopige selectie op voor het duel tegen Standard. Donderdag vallen er nog drie spelers uit dat lijstje af.