John van den Brom: "Verbaasd door Onuachu? Die fase ben ik al lang voorbij"

Voor doelpunten kijkt men bij KRC Genk steevast in de richting van 'de Gouden Driehoek'. Theo Bongonda kreeg een snipperdag van John van den Brom, maar de twee andere heerschappen tekenden wel paraat. En dat zullen ze bij Essevee geweten hebben.

Enigszins verrassend stond Theo Bongonda niet in de basis tegen zijn ex-club. De flankaanvaller was negentig minuten lang aandachtig toeschouwer vanaf de invallersbank. "Ik heb hem rust gegeven voor deze wedstrijd. Er is op fysiek vlak zeker geen probleem, hij had kunnen spelen. We hebben dit weloverwogen gedaan. Ik hield hem achter de hand om eventueel in te laten vallen indien nodig", verklaarde John van den Brom.

In afwezigheid van Bongonda namen de twee andere aanvallers het elftal op sleeptouw. Tot groot jolijt van de Nederlandse T1 van de Limburgers. "Ito is Ito, he. Hij is een geweldige speler om in de groep te hebben, hij geeft ons iets extra. Hoe hij dat doet bij ons eerste doelpunt... Dat kan alleen hij. Hij is zo belangrijk voor het elftal."

En ook dat derde lid van de gevreesde voorhoede kreeg zijn deel van de lof. "Of ik verbaasd ben dat Onuachu blijft scoren? Nee, die fase ben ik al lang voorbij. Die eerste goal is een echte spitsengoal, máár je moet er wel staan. Wel, een echte spits staat daar. En bij dat tweede doelpunt komt zoveel power los bij hem. De timing van zijn sprong is perfect. Waar ik wel verbaasd over ben, is die salto bij het vieren van die goal. Dat is echt niet evident voor iemand met dat postuur", grapt John van den Brom.