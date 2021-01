Hayen valt spelers niet af en geeft niet op maar benoemt pijnpunten zéér duidelijk: "Het kan zo niet blijven duren"

Waasland-Beveren in 1A houden: dat is de opdracht van Nicky Hayen. Er zijn gemakkelijkere uitdagingen, want de Waaslanders staan na 24 matchen laatste met 21 punten. Als ze dan ook nog een kostbaar punt in de slotseconden uit handen geven, zoals tegen KVM, gaat het alarm toch stilaan af.

Waasland-Beveren knokte zich dinsdag van 0-2 naar 2-2. Als het dat punt over de streep had kunnen trekken, was dat dus toch een opsteker geweest. In de 92ste minuut werd het nog 2-3. "Op die laatste bal in de zestien meter moet je genadeloos verdedigen. Het stoort mij dat we dat niet doen. Dat je het eerste duel verliest is nog geen probleem, maar dan staat daar twee man los in onze zestien op dertig seconden van het einde."

Het kadert volgens Hayen binnen een wederkerend fenomeen dat zijn spelersgroep niet onder de knie heeft. "In het moderne voetbal heb je de actie, de reactie en een derde actie. Eerst is er de positiekeuze, we volgen de speler in kwestie niet en dan knalt hij 'm binnen. Zolang je niet de mindset hebt dat je die drie acties moet afronden vooraleer die hele actie echt afgelopen is, ga je doelpunten blijven slikken."

Weinig communicatie

Nicky Hayen heeft er geen moeite mee om de minpunten van zijn spelerskern open en bloot op tafel te leggen. "Dit is een groep die heel veel moeite heeft om zichzelf te corrigeren. Er is weinig communicatie. Er moet vaak van aan de kant bijgestuurd worden, terwijl we toch wel ervaring hebben in de groep. Jongens moeten opstaan en verantwoordelijkheid nemen, want het kan zo niet blijven duren."

Een ander probleem dat zich stelt is de wisselvalligheid. "Je geeft een bepaald vertrouwen aan spelers. Ze doen het eens goed en moeten dan bevestigen... Maar ze bevestigen niet. Sommige jongens kunnen niet bevestigen en dat is al het hele seizoen het geval."

Samen het traject afleggen

Namen noemen en dan zeggen wie wat verkeer doet, dat laat Hayen achterwege. "Ik wil mijn spelers niet afvallen. Het is een vaststelling dat de clubs rondom ons zich versterkt hebben en de nieuwkomers daar spelen. We moeten hier mee verder, met de spelers die er zijn. We moeten samen een traject afleggen. Ze moeten dan ook wel laten zien dat ze mee willen. Vroeg of laat moet je jezelf belonen."

Gaat dat ook gebeuren? "Er komen duels aan tegen Antwerp en Club waarin we de schade moeten beperken en de afstand klein houden. En misschien voor een uitschieter zorgen, zodat we terug tussen de mensen staan. Veel toppers spelen nog tegen rechtstreekse concurrenten van ons. Ik ga niet zeggen dat we ons geen zorgen maken, maar opgeven staat niet in mijn woordenboek en behoort niet tot mijn mindset."