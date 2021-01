Onuachu wijst Genk andermaal de weg met twee goals: "Ik blijf doorgaan tot ik doodval"

Eentje vlak voor rust, een vlak erna: Gouden Stier Paul Onuachu was ook woensdag weer van levensbelang voor KRC Genk tegen Zulte Waregem. De Nigeriaan zit alweer aan 22 doelpunten en wordt door zijn balvastheid met de week belangrijker voor de Limburgers.

"Scoren is mijn job, hé", lachtte de heerlijk onbevangen Nigeriaan op de persconferentie na afloop van de nipte zege tegen Essevee. "Ik besef als geen ander dat ik geen speler ben die zelf enkele spelers zal dribbelen... Ik heb mijn ploegmaats nodig om te scoren."

"Bij dat eerste doelpunt doet Ito het fantastisch met dat hakje. Munoz kwam er alweer over. Die jongen is gek, die blijft maar gaan. Als spits moest ik gewoon daar zijn. Bij de hoekschop van het tweede doelpunt stond ik tegenover een heel grote, sterke jongen (Seck, nvdr.). Dus ik moest snel denken om hem kwijt te spelen. Dat deed ik niet op kracht, maar door snel van richting te veranderen", aldus de Nigeriaanse international.

Opvallend: de dubbele meter van KRC Genk vierde zijn tweede doelpunt van de avond met een spectaculaire salto. "Dat heb ik geleerd toen ik nog in Afrika woonde, heel lang geleden. Ik had een tijdje last van mijn rug, waardoor ik het niet meer deed."

Naast scoren maakte Paul Onuachu -zoals we hem kennen- zijn truitje meer dan nat. Zo ging hij diep in blessuretijd nog een gat dichten op de linkerflank. "Ja, ik ben moe. Maar ik blijf dit doen tot ik erbij neerval", besluit Paul Onuachu.