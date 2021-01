'Opties beperkt: blauw-zwart haalt absoluut toptalent ter vervanging van Dennis en Diatta bij Engelse topclub'

Krépin Diatta en Emmanuel Dennis zijn weg bij Club Brugge, enter een nieuwe naam. En het gaat om een absoluut toptalent.

Bij Club Brugge zijn ze op zoek naar een nieuwe flankaanvaller, nu Diatta (Monaco) en Dennis (Köln) vertrokken zijn.

De gewenste aanwinst luidt naar de naam Facundo Pellistri, een 19-jarige Uruguayaan van Manchester United die in eigen land als een van de absolute talenten genoemd wordt.

Pellistri

Volgens Het Laatste Nieuws is er met Deportivo Alaves wel nog een kaper op de kust, maar de kans is realistisch dat de aanvaller de top van België zal verkiezen boven de kelder van Spanje.

The Championship heeft Pellistri al uitgesloten in ieder geval. De winger van The Mancunians kwam dit seizoen al tot drie goals en een assist bij de U23 van United.