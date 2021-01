Vrancken kan amper geloven dat deze Shved dezelfde is als in het begin en wil aanvallend compartiment behouden

Wie midden december nog niet van Marian Shved gehoord had, kon dat niet kwalijk genomen worden. De Oekraïner was uit de gratie van KVM-coach Wouter Vrancken gevallen en behoorde niet tot diens rotatie. Tot de verplaatsing naar Leuven. Sindsdien is Shved helemaal doorgebroken.

"Het is net alsof er een nieuwe Shved is toegekomen en het gaat om twee verschillende spelers", zegt Vrancken over zijn nieuwe sterkhouder. "Misschien had hij het nodig om eens een wake-up call te krijgen en eens goed op zijn plaats gezet te worden. Hoe hij zich nu gedraagt, dat is niet te vergelijken met in het begin."

Dat is het grootste verschil. "In het begin was het precies alsof hij hier niet graag was. Hij zonderde zich af, er kon bijna geen lach af. Als je ziet hoe zijn houding naast het veld nu is: hij is geëngageerd, hij legt contact. Hij is nu echt één van de jongens. Hij zal participeren in alle oefeningen en in de groepsgeest. Iedereen die aan topsport gedaan heeft, weet dat op en naast het veld meestal nauw met mekaar in verbinding staat."

Als hij dan zoals op de Freethiel uitgroeit tot matchwinnaar, gaat hij dan uit de bol? "Neen, hij is rustig. We hebben natuurlijk wel enkele persoonlijkheden in de groep die hem dan wel op een bepaalde manier gaan aanspreken", lacht Vrancken. "Hij is een introverte jongen. Dat is geen probleem, zolang hij zich smijt in de groep, doet wat hij moet doen en er voor gaat. Je ziet wel dat hij blij is."

Shved wordt gehuurd van Celtic tot het einde van het seizoen. Zit een langer verblijf in Mechelen er in? "Als Shved op deze manier speelt en we kunnen hem houden, zou dat mooi zijn. Ik hoop iedereen die vlak onder de spits speelt blijft. Dat geldt ook voor Kaya, die einde contract is. Hij heeft nog altijd zijn waarde, legt 100 procent intensiteit aan de dag en denkt niet aan zijn eigen persoon. Ik hoop ook hem te kunnen houden."