Sparta Rotterdam blijft vissen achter Bakkali: "Iedereen weet hoe ik over hem denk"

Sparta Rotterdam blijft nog steeds geïnteresseerd in Zakaria Bakkali van Anderlecht. Alleen mag het de Nederlanders niet te veel geld kosten. Versta, liefst niks.

Zakaria Bakkali is meer dan welkom bij Sparta. Dat liet de trainer nog maar eens weten voor de aftrap van het duel tegen Twente vandaag.

“Iedereen weet hoe ik over Zakaria denk. Maar andere factoren hebben daar een invloed op. Ja, ik vind het een uitstekende speler, maar we moeten weten hoe we ervoor staan en hoe hij ervoor staat”, klinkt het bij Henk Fraser.