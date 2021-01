Officieel: Aleksandar Boljevic op huurbasis naar Eupen

Standard heeft een oplossing gevonden voor de overbodige Aleksandar Boljevic. De 25-jarige flankaanvaller trekt op huurbasis naar KAS Eupen, dat ook een aankoopoptie bedong.

Aleksandar Boljevic kon nooit overtuigen op Sclessin. Hij kwam er nauwelijks aan spelen toe en moest dus op zoek naar een oplossing. De flankaanvaller trekt nu tot het einde van het seizoen op huurbasis naar KAS Eupen. De Oostkantonners hebben ook een aankoopoptie opgenomen in de overeenkomst. In 2019 betaalde Standard maar liefst 2 miljoen euro aan Waasland-Beveren voor de 25-jarige Montenegrijn. In totaal kwam hij 36 keer uit voor de Rouches en was hij goed voor zes doelpunten en één assist.