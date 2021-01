Anderlecht heeft na 24 speeldagen al 35 verschillende spelers in actie laten komen: nieuw record in de Jupiler Pro League

Anderlecht heeft een straffe statistiek beet. Vincent Kompany gebruikte dit seizoen na 24 speeldagen maar liefst 35 verschillende spelers in de competitie, een record in de Jupiler Pro League

Anderlecht heeft een teleurstellende 5 op 15 beet. Toch mag paars-wit, door de wisselvallige prestaties bij de concurrenten, blijven hopen op een ticket voor Play-Off 1. De troepen van Vincent Kompany brengen met momenten aantrekkelijk voetbal, maar de trainer zoekt duidelijk nog naar het meest geschikte elftal. Hij gebruikte dit seizoen ook de meeste spelers in de competitie.

Volgens La Dernière Heure heeft paars-wit na 24 speeldagen al 35 verschillende spelers in actie laten komen. Daarmee tellen ze één gebruikte speler meer dan OHL, maar toch liggen ze ver voor op de rechtstreekse concurrenten in de competitie: Club Brugge (24), Antwerp (28), Gent (29) en Genk (26). Binnenkort zal ook nog nieuwkomer Majeed Ashimeru voor het eerst minuten maken in het Lotto Park.

De club heef dit seizoen dan ook de nodige pech gekend. Het zag tot tweemaal toe, met Jérémy Doku en Percy Tau, een belangrijke speler de club verlaten. Daarnaast zijn ook Elias Cobbaut en Hendrik Van Crombrugge lang out met een blessure. Het record staat op naam van Charleroi. Zij gebruikten in het seizoen 2010-2011 maar liefst 46 verschillende spelers.