Vanden Borre kondigt zijn afscheid aan nadat hij geen voorstel kreeg van Anderlecht: "Als ze me nog een maand hadden gegeven, was ik teruggekomen als speler"

Anthony Vanden Borre is binnenkort voetballer af. Hij was al geruime tijd uit beeld verdwenen en leek een rol als begeleider van de jeugd bij Anderlecht op zich te kunnen nemen. "Maar ze hebben me in zes maanden tijd geen enkel voorstel gedaan. Dan is het tijd om er een lijn onder te trekken."

Vanden Borre nodigde ons uit om over zijn voetbalacademie te praten die hij gaat opstarten in Dubai. Daar gaat zijn energie nu ook naartoe en het verklaart waarom hij de voorbije weken niet in Neerpede te bespeuren was. In een kelder van een meetinggebouw aan het Brusselse Centraal Station liet hij duidelijk blijken dat hij de motivatie niet meer kan opbrengen om zonder toekomstperspectief bij Anderlecht te blijven.

Anthony, hoe is je situatie nu eigenlijk bij Anderlecht?

"(lacht) Jullie hebben allemaal gehoord en gelezen dat ik niet op training was. De situatie is simpel. Er is veel blabla geschreven in de kranten en veel mooie woorden gezegd over dat ik nog een rol bij de jeugd zou krijgen. Maar in zes maanden tijd heb ik geen enkel concreet voorstel gekregen. Moet ik de verhalen dan geloven? Ik ben ook niet naïef. In juni zeiden ze nog dat ze me bij de A-kern niet meer nodig hadden. Ik vind het dus bizar dat ze spreken over mijn afwezigheid. De jongeren hebben me nodig, maar daarvoor moet ik niet op Neerpede zijn. Ik heb ze dikwijls genoeg aan de telefoon of ik spreek met hen."

Ben je nu ontgoocheld omdat je niks gehoord hebt?

"Nee, als mijn toekomst zich bij Anderlecht had kunnen afspelen, was dat schitterend geweest. Maar op een bepaald moment moet je er een lijn onder trekken."

Heb je geen gesprek gevraagd met Kompany, je vriend?

"Vincent is mijn vriend, maar ik stoor hem niet. Hij heeft genoeg dingen te doen. En de directie? Waarom zou ik naar hen gaan? Kijk, ik wou me nog eens opladen om terug te komen als speler. Van de ene dag op de andere hebben ze beslist dat dat niet meer zou lukken. Het was een mooi idee om met de jongeren aan de slag te gaan, maar zoals ik zei: er is nooit een voorstel gekomen. Na zes maanden hoop ik daar ook niet meer op."

Ga je nog trainen? Je ziet er trouwens topfit uit.

"Tot voor kort trainde ik nog en morgen (vandaag, nvdr.) zal ik ook op training zijn. Ik was er wel van overtuigd dat als ze me een maand meer gegeven hadden, dat er iets mogelijk was. Ik ben zeker overtuigd dat ik kon terugkomen. Maar ik moet de beslissing aanvaarden."

Zou je een andere club overwegen als er nog iemand geïnteresseerd zou zijn?

"'(lacht) Hoeveel dagen mercato zijn er nog? Als er een club aanklopt, zou ik wel willen hoor. Zulte Waregem mag me altijd bellen (lacht). Nee, ik zou het direct doen. Maar ik moet ook realistisch zijn. Als ik nu nog vijf maanden zonder voetbal zit, is het zeker gedaan. En dan is er toch nog die ontgoocheling. Als Anderlecht me nog een maand had gegeven... Maar het is een beslissing die eerder genomen is, daar ben ik zeker van. Ze hebben me niet alles gezegd."

Er werd verteld dat je explosiviteit weg was.

"Excuse-moi, maar Deschacht is 40. Je kan aan snelheid of explosiviteit verliezen, maar dan word je sterker in een ander domein. Maar goed, ik ken niks van voetbal hé."

Je verloor vorig jaar nog 18 kilo...

"Exact, dat gebeurt ook niet op enkele weken. Dan heb je tijd nodig om in vorm te geraken. En ook enkele matchen. Maar die beslissing kwam snel."

Wanneer kwam de beslissing er exact om je uit de A-kern te halen?

"Ze hebben me nooit gezegd dat ze niet meer in mij geloofden. Maar als er ineens over begeleider gesproken wordt, weet je het wel. Na de match tegen Leverkusen hebben ze met mij gesproken, maar toen wisten ze dat al langer. Ze hadden het me ook eerlijk kunnen zeggen."

Je gaat wel nog je contract uitdoen?

"(lacht) Contract? Ik ben aangesloten bij de club, dat is het. Ik ga nog terug, maar dat zal niets veranderen. Als ik een dure speler was, dan zou ik het begrijpen. Maar ik denk niet dat ik een financieel probleem ben voor Anderlecht. Er is dus iets anders."

Anderlecht krijgt misschien een ploeg in 1B, dat zou toch iets voor jou zijn?

"Zeker met de U23 ja. Maar er is nog niets zeker. Wat gaat er gebeuren met corona?"

Ben je fier op al die jonge spelers?

"Fier ben ik sowieso, ik ken die jongens, ik ben van Anderlecht. Alles wat nu gebeurt, verandert niets. Zelfs jongeren die niet van Anderlecht zijn, wil ik helpen. Als ze hun voetbal willen verbeteren... Geen probleem."

Heb je spijt als je het bilan van je carrière maakt? Op een gegeven moment sprak men dat je goed genoeg ging worden voor Real Madrid.

"Nee, geen spijt. Ik ken mijn karakter, mijn levensstijl. Zoals ik mezelf ken, ging dat nooit werken. Daar moet je tien jaar non stop op topniveau kunnen spelen. Letten op je voeding, fysiek altijd top zijn... En met de sociale media van tegenwoordig kan je niks verstoppen. Iedereen weet dat ik zo niet in elkaar zit. Ik vind dat ik er met mijn karakter en persoonlijkheid veel uitgehaald heb. Meer dan ik zelf verwachtte. Ik heb Champions League gespeeld, ik heb bij de Rode Duivels gezeten, ik heb een WK meegemaakt, de Olympische Spelen, Premier League, Serie A... Voor mij is dat al veel."

Ergens ben je toch ontgoocheld van hoe het gelopen is bij Anderlecht?

"Goh, ik ga duidelijk zijn. Toen ze mij terugnamen, wisten ze goed genoeg dat ik het potentieel had om terug te komen. Ok, ze gaven me een kans, maar niet zomaar. Hun idee is sindsdien veranderd. Dat stoort me niet. Ik zeg: bedankt Anderlecht om me weer in het voetbal te brengen. Maar volgens mij had het gekund. Het enige: ik had nummer 18 en dat hebben ze intussen weggegeven (aan Majeed Ashimeru, nvdr.). Ik had toch wat meer respect verwacht. Dat ik ook van de site verdwenen ben? Ik ben overal verdwenen. Maar ze mogen doen wat ze willen, ik blijf altijd een kind van Anderlecht."

Wilden ze je in de zomer al niet weg? Heeft Kompany toen een inspanning gedaan om je te houden?

"Dat moet je aan Vincent en aan de directie vragen. Ik heb er zo mijn idee over. Ze moeten eerlijk met me zijn, maar dat zijn ze niet. Ook niet met de fans. Zeg hen de waarheid."

Wacht je nog op een telefoontje na dit?

"Niet van Vincent, hij is niet bezig met de pers en de krantenartikels. En waarom moet Verbeke me bellen? Vincent heeft het druk en mijn dossier is niet belangrijk op Anderlecht. Ik snap Vincent wel. Maar je moet me geen dingen beloven en nadien niks meer. Mensen stellen me ook die vragen. Ik heb geen antwoorden. Het is bizar. Als goeie bestuurder moet je je niet verstoppen. Wel eerlijk zijn."