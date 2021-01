Nicky Hayen: "we moeten onszelf leren belonen!"

Nicky Hayen was natuurlijk niet tevreden na de wedstrijd tegen Antwerp maar zag ook positieve zaken.

Een teleurgestelde trainer bij Waasland Beveren na de wedstrijd: "We blijven hervallen in dezelfde fouten. Dit moet veranderen als we punten willen pakken. We blijven in hetzelfde bedje ziek."

Nicky Hayen zag ook veel gelijkenissen met de wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen KV Mechelen: "Dinsdag maken we een dubbele achterstand goed en vandaag komen we tweemaal op achterstand en vechten we terug. We moeten onszelf leren belonen!"

Tegelijkertijd zag Nicky Hayen ook positieve zaken: "Ik heb vechtlust, werkkracht en veerkracht gezien bij mijn ploeg. Op dat vlak was ik heel tevreden maar je moet jezelf wel belonen. Dit doen we nu al twee wedstrijden op rij niet."

Efficiëntie

"We waren zeer efficiënt vandaag. We creëerden weinig kansen maar degene die we kregen gingen er wel bijna allemaal in. In totaliteit creëren we wel te weinig kansen. Hier moeten we blijven aan werken om punten te pakken in de komende wedstrijden." Met deze woorden sloot Nicky Hayen de persconferentie af na de verloren wedstrijd op Antwerp.