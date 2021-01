"Nu terug naar de akker" en "We waren bijna dood, maar ...": Zware inspanningen nog de komende weken en maanden

Zulte Waregem verloor met 3-2 op bezoek bij KRC Genk, maar speelde opnieuw een prima wedstrijd op verplaatsing. Nu is het zaak die lijn ook in eigen huis eens door te trekken.

Na elke prestatie op verplaatsing bijna hetzelfde stramien bij Essevee: "Nu moeten we terug naar onze akker." Nog vier keer moet Zulte Waregem in huis spelen, te beginnen zondag tegen KV Oostende aan de Gaverbeek.

"We mogen niet meer over dat veld discussiëren", gaf Francky Dury al aan. "Maar het zit in de hoofden en het speelt mee. We hebben daarin allemaal een verantwoordelijkheid en de tegenstander kan zich er ook tegen wapenen."

Nooit panikeren

"Panikeren? Neen, dat nooit. Maar we komen van de zeventiende plaats en waren bijna dood. Met een 23 op 33 speelden we opnieuw mee, dat wilden we met al onze thuiswedstrijden in januari doortrekken. Dat is niet gelukt."

"We hebben zware inspanningen gedaan om van die voorlaatste plaats weg te raken. Nu zullen we opnieuw zware inspanningen moeten doen om in de linkerkolom terecht te komen en er ook te kunnen blijven", beseft de oefenmeester.