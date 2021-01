Kompany verklaart waarom Murillo op de bank zit: "Ik heb één speler die dat kan: Sardella"

Voor veel fans en analisten is het onbegrijpelijk dat Amir Murillo niet meer in de ploeg staat bij Anderlecht. Vincent Kompany heeft ons vrijdag uitgelegd waarom hij voor Killian Sardella kiest.

We hadden het eerder HIER al eens geschreven: Murillo is defensief niet gedisciplineerd genoeg voor de balans in het elftal, vindt Kompany. "We spreken hier dikwijls over animatie. Wel, de laatste tien matchen hebben we een constante kunnen leggen in onze prestaties. Niet in onze resultaten, dat geef ik toe. Maar de laatste tien matchen hebben we amper kansen weggegeven. Er waren bijna geen centers of doelpogingen. Vier-vijf matchen zelfs zonder een gekadreerd schot."

"Ik aprrecieer Amir bijzonder. Hij heeft de kwaliteiten om aanvallend iets bij te brengen. Maar de vraag die wij ons moesten stellen was: creëren we te weinig kansen of incasseren we te veel goals? Ik neem het voorbeeld van OHL. Wanneer zie je het slechtste OHL? Als Mercier de bal zou hebben en niemand voor hem heeft die diep loopt. Wanneer zie je het slechtste Anderlecht? Als we de bal lateraal blijven rondspelen en ter plaatse blijven trappelen."

Enter de keuze voor Sardella. Kompany haalde er ook de statistieken bij. "Het beste Anderlecht zie je wanneer we onze beste spelers in een één-tegen-één kunnen brengen. Dan creëren we het meeste kansen. Ik heb één speler die het meeste ballen vooruit speelt. En niet een beetje hé: 40-45 procent meer dan de rest. En dat is Killian Sardella. Hij is de speler die ervoor zorgt dat we het snelst de middenlijn passeren. Dat is voor mij momenteel het belangrijkst. Ik heb er zo geen vier of vijf hé, ik heb er één die het met brio doet! Killian is mijn beste speler op dat niveau", aldus Kompany.

Toch is er van de buitenwereld kritiek op die keuze. "Daar zal hij moeten mee leren leven. Een trainer heeft geen enkele waarde als hij geen principes heeft. Ik blijf erbij: de vraag die wij ons momenteel stellen is wat we het eerst moeten oplossen. Is dat kansen creëren? Ik vraag het aan jullie. Nee? Ok, dan kan ik er niet de speler uithalen die het meest verticaal speelt."