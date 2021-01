Officieel : Waasland-Beveren stelt ervaren defensieve middenvelder voor

Waasland-Beveren ging vrijdagavond op het veld van Antwerp in extremis onderuit. Daags nadien kondigde de club meteen een versterking aan. Sivert Heltne Nilsen komt over van het Zweedse Elfsborg, de defensieve middenvelder zal voor de nodige stabiliteit op het middenveld moeten zorgen.

Waasland-Beveren heeft de komst van Sivert Heltne Nilsen aangekondigd. De Waaslanders kunnen nog enkele versterkingen goed gebruiken in de strijd om het behoud en kiest daarom voor een 29-jarige defensieve middenvelder. Hij komt over van het Zweedse IF Elfsborg. Vorig jaar leidde Sivert zijn ploeg als aanvoerder naar een tweede plaats, achter landskampioen Malmö FF. De Noor kreeg op de Freethiel een contract voor twee en een half seizoen.

“We zijn heel blij dat Sivert onze groep komt versterken. We zijn ervan overtuigd dat zijn ervaring en speelstijl ons zullen helpen om onze doelstellingen te bereiken”, reageerde Sportief directeur Roger Stilz via de officiële clubkanalen.