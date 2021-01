Vanhaezebrouck kon toch leven met het geleverde spel: "De mensen thuis zullen niet blij geweest zijn, maar wie zijn wij om te zeggen dat we hier moesten winnen?"

Geen dansende coaches na Anderlecht-Gent. Dat zou een gebrek aan realiteitszin geweest zijn. Maar Hein Vanhaezebrouck was er toch niet helemaal ontevreden over. Een punt bij Anderlecht vond hij wel een goed resultaat.

"De mensen thuis gaan niet blij geweest zijn", gaf hij toe. "Het was geen geweldig spektakel. Wij zijn gekomen om toch een resultaat te halen bij een ploeg die thuis nog niet verloren heeft. We hadden op het laatste moment ook veel uitvallers en dus moesten we de match iets anders aanpakken. We wilden in de omschakeling voor gevaar zorgen en dat is bij momenten toch gelukt. Maar al bij al was dit een logische uitslag. Al had men thuis liever 3-3 gezien."

Gent nam - wat we niet van hen gewend zijn - weinig initiatief. "Wie zijn wij om te zeggen dat we hier zouden moeten winnen?", vroeg Vanhaezebrouck ons. "Dat is niet correct. We zitten in een situatie waarin we heel veel punten moeten pakken om nog in play-off 1 te komen, maar daar zijn we hard mee bezig."

Gent is in hetzelfde bedje ziek als Anderlecht: ze kunnen amper een doelpunt maken. "We hebben de scorende spelers ook niet voor het oprapen. Nu is Yaremchuk er niet bij. Niangbo en Depoitre hebben door blessures nog niet veel kunnen spelen. Dus die hebben nog ritme en tijd nodig."