Oud-spits laat zich uit over Anderlecht: "Je kan niet leren spits te worden"

Nenad Jestrovic was bij RSC Anderlecht jarenlang een echte goalgetter. Hij scoorde 68 doelpunten voor paarswit. Hij laat zich uit over de capaciteiten van Nmecha.

In de Waalse krant La Capitale spreekt Jestrovic over de malaise bij Anderlecht. Vooral het scoren lijkt dit jaar een probleem te zijn. "Een goalgetter ben je of ben je niet", zegt Jestrovic "Je kan dat niet leren, dat zit in je genen. Het is ook een kwestie van mentaliteit. Je moet geobsedeerd zijn, dag en nacht moet je de wil voelen om te scoren."

Bij Anderlecht lijkt Nmecha die rol tot zich te nemen. Hij scoorde dit zijn al twaalf keer. “Het is leuk om hem te zien spelen, maar een goalgetter is hij niet. Hij scoort gemakkelijk strafschoppen, zoals ik toen ook deed, maar dat is niet voldoende.”

Daarbij zijn er volgens Jestrovic dingen die totaal niet meetellen. “Om te scoren moet je alleen maar aan goals denken en alle overbodige dribbels weglaten. Schoonheid is van geen belang, het is de efficiëntie die telt."