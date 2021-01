Nog twee dagen: krijgen supporters Antwerp hun zin? Concreet aanbod om Lamkel Ze weg te halen van de Bosuil

Didier Lamkel Ze is aan een fantastische week bezig bij Antwerp. Daarmee heeft hij zichzelf vooral in het uitstalraam geplaatst, want iedereen blijft het erover eens: hij moet eigenlijk weg deze winter.

Didier Lamkel Ze speelde vier wedstrijden op rij de volle negentig minuten bij Antwerp en dat leverde uiteindelijk drie doelpunten op. Tegen Waasland-Beveren was hij dé man voor stamnummer 1. En dus zijn er hier en daar al supporters die hem graag zouden houden voor de rest van het seizoen. Turkse degradatiestrijd Het Kameroens woelwater ligt nog tot 2023 onder contract op De Bosuil, maar moet eigenlijk vertrekken - de harde kern wil dat, ook diverse spelers willen eigenlijk niet meer met hem spelen. Er waren verschillende aanbiedingen de voorbije week, nu is er ook eentje concreet. Het Turkse Denizlispor zou hem willen huren in hun strijd tegen de degradatie.