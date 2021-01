Positief coronageval, Oostende mist drie bepalende spelers op bezoek bij Zulte Waregem

KV Oostende neemt het zondagnamiddag op aan De Gaverbeek tegen Zulte Waregem. Dat moet het echter doen zonder enkele bepalende spelers.

Kevin Vandendriessche was er door een coronaquarantaine niet bij en Hjulsager was geschorst, maar er viel nog een derde speler out.

Hendry out

Ook Jack Hendry - een belangrijke schakel in de defensie van de Kustboys - moest namelijk afhaken. Hij testte positief op het coronavirus.

De verdediger moet zo de wedstrijd in Waregem missen en zal mogelijk ook volgende week nog niet beschikbaar zijn.