Opnieuw een Rode Duivel out: Timothy Castagne strompelt naar de kant

Bondscoach Roberto Martinez grijpt opnieuw met de handen naar het haar. Het zag zondag voor de zoveelste keer een Rode Duivel uitvallen met een blessure. Deze keer was het Timothy Castagne die de strijd moest staken.

Leicester City kon zondag in de stand over Manchester United naar de tweede plek wippen, maar dan moest er op eigen veld wel gewonnen worden van Leeds United. Youri Tielemans en Timothy Castagne begonnen beide in de basis, maar die laatste strompelde na 37 minuten met een blessure richting de zijlijn.

Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is, maar men vreest voor een nieuwe spierblessure. Eerder dit seizoen was de 25-jarige vleugelverdediger al anderhalve maand out met een spierprobleem in zijn dij.

Het is ondertussen al het zoveelste slachtoffer bij de Rode Duivels. Axel Witsel lijkt zo goed als zeker verstek te moeten geven voor het EK, maar ook Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Dennis Praet en Dedryck Boyata kampen met een blessure.

Leicester ging uiteindelijk ook met 1-3 onderuit. The Foxes blijven dus steken op een derde plaats in het klassement.