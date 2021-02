Anderlecht - Gent gefileerd: "Hopeloze statistiek voor paars-wit" en "In juli vond Vanhaezebrouck het nog de beste Gentse kern ooit ..."

Er gebeurde weer héél wat in het afgelopen weekend. En dus valt er uiteraard ook een en ander te analyseren.

Zo zag Peter Vandenbempt de topper tussen Anderlecht en AA Gent ook met lede ogen aan: "Anderlecht heeft nu één veldgoal en drie penalty's in de laatste zes wedstrijden. Dat is een hopeloze statistiek in de strijd om play-off 1", beseft de analist bij Sporza.

Verdedigend Gent

En ook Gent maakte weinig indruk: "AA Gent koos dan weer voor een aanpak waarover coach Hein Vanhaezebrouck zich niet zo lang geleden laatdunkend zou hebben uitgelaten. Massaal veel volk laag achter de bal en die dan naar voren trappen om te counteren."

"David was nog niet vertrokken, maar in juli schatte Vanhaezebrouck Gent nog in als de beste Gentse kern ooit. Nu heeft hij ook al gezien dat dat niet zo is. Hij schikt zich naar de mogelijkheden."