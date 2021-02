Antwerp werkt aan oplossing voor centrale verdediger: 'Ook JPL-club toont interesse'

Het is de laatste dag van de wintermercato en dus proberen diverse ploegen nog oplossingen te zoeken voor overbodige pionnen.

Het is niet anders voor Junior Pius van Antwerp. De centrale verdediger past niet meer in de plannen van Vercauteren & co en mag dus vertrekken.

STVV of Nancy?

Een huurbeurt of een definitieve verkoop? De club wil graag meewerken aan een deal, al is de tijd aan het korten.

Nancy zou volgens Gazet van Antwerpen wel wat zien in de centrale verdediger, al kan het evengoed ook STVV worden. Ook zij tonen interesse, klaarblijkelijk.