OFFICIEEL: Genk ziet jeugdproduct dat in voorbereiding nog uitblonk naar Eredivisie vertrekken

Genk ziet op de laatste transferdag nog één van zijn jeugdtalenten vertrekken. De 19-jarige Elias Sierra trekt naar het Nederlandse Heracles. Hij tekende er een contract voor 3,5 jaar.

Sierra maakte de voorbereiding mee met Genk en deed het daarin bijzonder goed, maar na de terugkeer van heel wat vaste waardes was hij op de achtergrond verzeild geraakt. De talentvolle middenvelder wou meer minuten en gaat die nu zoeken in de Eredivisie.

Ook RKC was in hem geïnteresseerd, maar het project van Heracles sprak hem meer aan. Die waren ook concreter in hun onderhandelingen.

"Ik ben blij dat ik bij Heracles Almelo getekend heb. Ik denk me hier verder te kunnen ontwikkelen. Cyriel Dessers heeft me veel positiefs over de club verteld. Het voelt ook goed nu hier ben. Ik kan niet wachten op de eerste trainingen en wedstrijden", is zijn eerste reactie.