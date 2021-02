Hans Vanaken opnieuw belangrijk voor Club Brugge met een doelpunt: "Hoop dat ik dit niveau kan aanhouden"

Club Brugge heeft deze middag opnieuw een belangrijke zege geboekt in de Jupiler Pro League. De club won met 3-1 van Standard. Hans Vanaken speelde een goede wedstrijd en was goed voor de gelijkmaker.

De aanvallende middenvelder voelt dat hij week na week opnieuw aan het groeien is na zijn lange schorsing van enkele weken geleden. “Voor elke speler die kan scoren doet het deugd. Zeker na die schorsing. Ik heb vier weken niet kunnen spelen en dan is het terug het ritme opbouwen.”

“Het is goed voor het vertrouwen naar de komende weken toe als je een goede wedstrijd kan spelen en kan scoren. Ik hoop dat ik het ritme opnieuw te pakken heb en dat ik dit niveau kan aanhouden”, aldus Vanaken.

Hans Vanaken was tevreden over de prestatie van Club Brugge tegen Standard. “Ik had vandaag heel de dag het gevoel dat het niet kon mislopen. We komen achter, maar dan scoor je, ga je erover en ik heb niet meer de gedachte gehad dat we het uit handen gingen geven. We hadden controle over de wedstrijd."