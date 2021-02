OFFICIEEL: Transfer Dimata naar Spanje is helemaal rond: ook met aankoopoptie: "Hij heeft nood aan wedstrijdritme"

Nany Dimata heeft zijn transfer beet. De 23-jarige spits wou absoluut meer speelminuten en gaat die zoeken in de Spaanse tweede klasse. Espanyol en Anderlecht zijn eruit geraakt over een huurdeal met aankoopoptie.

UPDATE 21u18: Anderlecht heeft de transfer zelf bekendgemaakt. Dimata is geslaagd voor twee rondes van medische testen en vertrekt dus onmiddellijk naar Barcelona. Mogelijk zien ze hem niet meer terug, want er is ook een aankoopoptie in voorzien.

"Nany heeft nood aan wedstrijdritme om fysiek terug naar zijn topniveau te groeien. Omdat RSCA die sportieve garanties niet kon bieden, was Nany vragende partij om een oplossing te vinden", klinkt het.

UPDATE: Anderlecht heeft een principeakkoord met Espanyol. De aanvaller kan dus naar de Spaanse tweedeklasser verhuizen op huurbasis (met aankoopoptie), maar hij moet wel nog slagen voor zijn medische tests.

Dimata is steevast invaller bij paars-wit en komt elke match maar aan een paar minuten. Hij ging het bestuur dan ook smeken om een transfer en zijn entourage zocht voor hem een oplossing in Italië en Frankrijk. Maar er was amper interesse voor de spits en Anderlecht blijft op de vlakte over een mogelijke transfer.

Maar intussen lijkt er toch een gegadigde opgedoken. Volgens Spaanse media is de Spaanse tweedeklasser Espanyol aan het onderhandelen met Dimata. Of het ook effectief tot een transfer komt, is afwachten. De vorige keer viel een transfer in de soep omdat hij niet slaagde voor zijn medische testen...