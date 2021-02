Sommige Gent-spelers waren blij met de prestatie tegen Anderlecht: "De nul houden is belangrijk voor ons"

Bij Gent konden de spelers gisteren een pak meer appreciatie voor de match tonen dan wij. Niklas Dorsch vond het belangrijkste dat "de spelers eendracht getoond hebben";

Bon, er waren leukere dingen op tv dan Anderlecht-Gent. Zelfs de hele week van 'De Verhulstjes' bekijken leek op een gegeven moment interessanter. Maar Dorsch was het daar niet mee eens. "We deden onze job tegen een team dat toch wel snelle en goeie spelers in huis heeft. De nul houden is voor ons belangrijk en we hadden toch enkele goeie kansen", klonk het optimistisch.

De accenten bij Gent liggen op dit moment dan ook niet bij het aanvallende compartiment. "Het was goed werk van het team. Het belangrijkste was om eendracht te tonen, om te laten zien dat we het ook samen kunnen. We weten dat we veel punten nodig hebben, maar dat scoren komt wel. Het hangt momenteel af van details."