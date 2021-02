Club Brugge deed opnieuw gouden zaakjes: Krépin Diatta één van de duurste wintertransfers wereldwijd

Club Brugge heeft er opnieuw een deugddoende transferperiode opzitten. Het trok Bas Dost naar het Jan Breydelstadion, daarnaast nam het ook afscheid van Krépin Diatta. De Senegalees verliet Club voor een hoge som en pronkt mee in het rijtje van duurste wintertransfers wereldwijd.

De wintermercato was misschien niet de duurste in de geschiedenis, maar toch heeft Club Brugge opnieuw een speler voor een stevig bedrag kunnen laten gaan. Diatta was dit seizoen in 19 matchen goed voor 10 goals en 2 assists bij, hij was deze transferperiode dus onhoudbaar voor blauw-zwart.

Diatta vertrok voor maar liefst 20 miljoen euro naar AS Monaco. De supporters hadden graag een hoger bedrag gezien, maar desondanks pronkt de 21-jarige Senegalees in een mooi lijstje. Hij is op drie na de duurste wintertransfer wereldwijd, al moet zijn plekje op de ranglijst wel gedeeld worden met het Hongaarse toptalent Dominik Szoboszlai. Voor de nummer één legde West Ham nauwelijks drie miljoen euro meer op tafel.

West Ham tastte afgelopen transferperiode het diepst in de buidel en betaalde maar liefst 23,1 miljoen euro voor Said Benrahma, daarna volgt Ajax met de komst van Sebastiaan Haller (22,5 miljoen euro), Manchester United vervolledigt de top drie met Amad Diallo (21 miljoen euro).

Top 5 duurste wintertransfers

1. Saïd Benrahma van Brentford naar West Ham voor 23,10 miljoen euro

2. Sebastien Haller van West Ham naar Ajax voor 22,5 miljoen euro

3. Amad Diallo van Atalanta naar Manchester United voor 21 miljoen euro

4. Krépin Diatta van Club Brugge naar AS Monaco voor 20 miljoen euro

Dominik Szoboszlai van RB Salzburg naar RB Leipzig voor 20 miljoen euro

Club Brugge kan dus spreken over een geslaagde transferperiode. Ondertussen hebben ze met Tahith Chong en Nabil Dirar al mogelijke vervangers aangetrokken. Beide heren werden in extremis op huurbasis overgenomen om het vertrek van Krépin Diatta (AS Monaco) en Emmanuel Dennis ( FC Köln) op te vangen. Ze waren dinsdagmiddag meteen aanwezig op training.