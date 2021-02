Manchester United maakt gehakt van Southampton en laat de netten negen keer trillen na snelle rode kaart

Manchester United heeft indruk gemaakt in de Premier League. De Engelse topclub won met zeer duidelijke 9-0 cijfers van Southampton. Wan-Bissaka, Rashford, een owngoal van Bednarek, Cavani, Martial (2x), McTominay, Bruno Fernandes en James waren de doelpuntenmakers.

Jankewitz werd al na één minuut naar de kleedkamer gestuurd na een drieste ingreep op McTominay en dan was de trein van Manchester United snel vertrokken. Nog voor de rust stond de 4-0 al op het bord dankzij Wan-Bissaka, Rashford, Cavani en een owngoal van Bednarek.



In de tweede helft zou de VAR nog een rol opeisen na een afgekeurd doelpunt voor Southampton en een discutabele penalty voor Manchester United waar ook Bednarek nog rood krijgt. Uiteindelijk zou het nog een zware 9-0 eindstand worden dankzij doelpunten van Martial (2x), Bruno Fernandes, McTominay en James in de tweede helft. Een mooie overwinning dus voor de Engelse topclub en zo verstevigt ze haar tweede plaats in het klassement.

Newcastle - Crystal Palace

In de andere wedstrijd haalde Crystal Palace het met 1-2 op het veld van Newcastle. Shelvey opende de score voor de thuisploeg, maar Crystal Palace ging erop en erover via Riedewald en Cahill. Crystal Palace stijgt zo naar de dertiende plaats.