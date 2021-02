OHL liet topschutter niet vertrekken en heeft extra troef in handen voor de strijd om PO 1

OHL mocht in het slot van de wintermercato opgelucht ademhalen. Topschutter Thomas Henry zal ook de komende maanden in het King Power Stadium blijven voetballen. De buitenlandse interesse nam de afgelopen dagen fel toe, maar een vertrek kwam er niet.

Oud-Heverlee Leuven draait een uitstekend seizoen in de Jupiler Pro League. De promovendus klom in de rangschikking bijna tot op een derde plaats, maar deemsterde de afgelopen weken na een teleurstellende 1 op 9 helemaal terug. Toch telt het amper 2 punten minder op de vierde plek. Mag het nog steeds dromen van een ticket voor Play-off 1?

Het kreeg op de laatste dag van de wintermercato alvast goed nieuw te horen.Thomas Henry zal het seizoen verder afwerken aan Den Dreef. De topschutter van OHL stond de laatste weken in de belangstelling van enkele buitenlandse ploegen. Eerder toonde Celta de Vigo al eens interesse, maar vooral het Turkse Besiktas leek nog stevig door te duwen voor de komst van de spits.

De club uit Istanboel was gecharmeerd door zijn 16 doelpunten, en deed daarom een bod, maar OHL verwees het voorstel meteen naar de prullenmand. De targetspits heeft bij de club nog een contract tot 2023, daarnaast heeft Marc Brys de doelpuntenproductie van de 26-jarige aanvaller meer dan nodig, wil het nog meestrijden voor een plek bij de eerste vier.

Herlancering in 1B

De carrière van de spits zag er nochtans niet altijd even rooskleurig uit. In de Ligue 1 kwam hij nauwelijks aan spelen toe, dus moest hij in de Franse derde klasse speelminuten vergaren. Niet meteen de carrière waar je van droomt, maar uiteindelijk bood AFC Tubize hem een oplossing aan in 1B. De Fransman bedankte meteen en vond in zijn eerste 16 competitiewedstrijden 11 keer de weg naar het doel. Goed voor bijna de helft van de doelpuntenproductie bij Tubeke. Dat leverde hem in de winter van dat seizoen een transfer op naar het ambitieuze Oud-Heverlee Leuven.

Ook bij zijn nieuwe werkgever ging de spits met 5 doelpunten in zijn eerste 13 wedstrijden voort op hetzelfde elan. In het seizoen 2019-2020 waren opnieuw alle ogen op hem gericht, maar ook dan vond Henry met de ogen dicht de weg naar het doel, en was hij medeverantwoordelijk voor de levensbelangrijke periodetitel. De Fransman zou zijn passage in de Belgische tweede klasse ook afsluiten als topschutter, hij had maar liefst vijf doelpunten meer dan zijn eerste achtervolgers.