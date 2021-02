Tovert bondscoach een wit konijn uit de hoed? 'Martinez wil Nederlandse verdediger van Leeds overtuigen om voor Rode Duivels te kiezen'

Roberto Martinez heeft een missie. De bondscoach van de Rode Duivels wil de Belgische defensie verjongen en kijkt in zijn zoektocht ook over de landsgrenzen. Zo kreeg Pascal Struijk een telefoontje van de Spanjaard.

Het is inmiddels geen geheim dat de defensie van de Rode Duivels hét zorgenkind zal zijn in de toekomst. Vincent Kompany is al gestopt en met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen steunt de Belgische defensie vandaag op dertigers.

Het Nieuwsblad weet dat Roberto Martinez aan de toekomst denkt. Zo benaderde de selectieheer Pascal Struijk. De 21-jarige Nederlander - hij voetbalt in de Premier League bij Leeds United - is geboren in Deurne en kan dus voor België voetballen.

Enorme weelde in Nederland

Struijk was een vaste waarde in de jeugdploegen van Oranje, maar heeft nog geen zicht op een A-selectie. Bovendien is de verdedigende weelde in Nederland met onder anderen Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Daley Blind enorm.