Na veel pech en blessureleed: 'Matej Mitrovic verschijnt aan de aftrap tegen Olsa Brakel'

De lijdensweg van Matej Mitrovic is eindelijk voorbij. Hij sukkelde met allerlei blessures en ging afgelopen zomer onder het mes. Woensdagavond zal hij in het bekerduel tegen Olsa Brakel voor het eerst in bijna een jaar weer spelen voor de hoofdmacht van blauw-zwart.

De Kroaat viel in augustus uit met een enkelblessure en moest onder het mes. Ondertussen heeft hij een maandenlange revalidatie achter de rug. De centrale verdediger verzamelde afgelopen weken voor het eerst dit seizoen weer minuten, dat gebeurde wel bij de beloften. Woensdagavond zal hij dus voor het eerst in bijna een jaar weer mogen starten in de hoofdmacht van blauw-zwart. Zijn laatste wedstrijd dateert al van bijna een jaar geleden, toen speelde de verdediger een halfuur mee op het veld van Manchester United: "Mitrovic heeft zijn twee duels met Club NXT goed verteerd", verklaarde Clement op de persconferentie. Vorig seizoen kwam hij maar zeven keer in actie, ook toen zag Matej Mitrovic een groot deel van het seizoen aan zich voorbijgaan door een blessure. Ondertussen is de 27-jarige verdediger al drie seizoenen actief in het Jan Breydelstadion.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - Olsa Brakel live op Voetbalkrant.com vanaf 19:30.