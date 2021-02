Nieuwkomer Antwerp mag meteen debuteren: "Mentaal en fysiek ben ik top!"

Ortwin De Wolf mocht de dag na zijn transfer al debuteren bij Antwerp in het bekertreffen tegen La Louvière.

Ortwin De Wolf kwam op transferdeadline over van Eupen naar Antwerp. Hij tekende 's morgens een contract en sloot direct aan bij de training ter voorbereiding van het treffen tegen La Louvière. "Ik keek er enorm naar uit om mijn eerste minuten te spelen. Zeker in zo een stadion met zo een ploeg."

Hij slaagde er niet in zijn netten schoon te houden maar kon toch terugblikken op een goede prestatie. "Natuurlijk heb ik liever een clean sheet. Dat is altijd het hoofddoel als doelman. Het is jammer dat ik dat niet kon bereiken op persoonlijk vlak maar als team hebben we gewonnen. Dat is het belangrijkste."

De Wolf kon terugblikken op een paar hectische dagen met transferbeslommeringen. "Er werd gezegd dat ik direct klaar moest zijn. Mentaal en fysiek ben ik top. Ik moest alleen even wat rust vinden na die drukke dagen. Dat lukte me voor de wedstrijd zodat ik de match kon aanvatten."

Zondagmiddag speelt Antwerp het burenduel tegen Beerschot. Franky Vercauteren zal alvast één van zijn twee doelmannen moeten teleurstellen door deze op de bank te plaatsen. Wordt het nieuwkomer De Wolf of Beiranvand die de laatste weken betere prestaties neerzet tussen de palen?