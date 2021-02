Bornauw blikt terug op mislukt debuut: "Ik was én ben klaar voor de Rode Duivels"

Sebastiaan Bornauw knokt dezer dagen met 1.FC Köln tegen de degradatie. Ook bij de Rode Duivels liep zijn debuut niet van een leien dakje. Al laat het jeugdproduct van RSC Anderlecht zich niet uit zijn lood slaan.

“Ik heb het achter me gelaten”, blikt Sebastiaan Bornauw in Het Laatste Nieuws terug op die eerste wedstrijden in het shirt van de Rode Duivels. “Ik stel me nog steeds de vraag hoe het is kunnen gebeuren. Maar ik was én ben klaar voor de Rode Duivels. Anders zou ik niet elke week meedraaien in Duitsland.”

Het profiel van Bornauw blijft desalniettemin aantrekkelijk. SS Lazio was afgelopen zomer zelfs bereid om 25 miljoen euro op tafel te gooien voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht. “Eerlijk? Ik zou voor mezelf nooit zo’n bedrag betalen.”

“Maar ik heb vrij snel aangegeven dat ik nog een seizoen wil bevestigen bij 1.FC Köln”, besluit Bornauw. “Op termijn wil ik een stap hogerop zetten. Ik wil na mijn carrière niet kunnen zeggen dat ik er niet alles heb uitgehaald.”